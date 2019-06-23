Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам ЛуневаСпорт-Экспресс вчера в 14:00
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом. Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры.
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Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей
В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций
Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Политика
Глава МИД Украины пригрозил России «волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что его страна готовит несколько волн давления на Россию на международных площадках.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено вчера в 18:42
Гаджеты
Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске
По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Обновлено в 00:59
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Религия
У православных начался Петров пост
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла – 11 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Грузинский полковник с натовским шевроном наградил медалью американского генерала
Медаль «Генерал Квинитадзе» американскому генералу вручил командующий грузинским контингентом Грузии в Афганистане полковник Закария Каландадзе со словами благодарности за военное сотрудничество между Грузией и США.
Обновлено в 02:15
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00