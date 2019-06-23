Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам ЛуневаСпорт-Экспресс вчера в 14:00

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом. Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры.
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Лунев: «Я кинул вызов великому и ужасному Дзюбе. И проиграл ему во всем»

Sport24.ruвчера в 13:51

Дзюба заставил Лунева записать смешное обращение к болельщикам в Instagram

Нева Спортвчера в 13:47

Дзюба — о словах Лунёва: прислушайтесь к Андрею, он ерунды не посоветует

Чемпионатвчера в 14:59

Лунев проиграл спор Дзюбе и записал смешное обращение к болельщикам

Спорт день за днемвчера в 14:22

Андрей Лунев: Дзюба нереально крут

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:08

Андрей Лунев назвал Дзюбу «нереально крутым»

Петербургский дневниквчера в 16:14

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Грузия приценивается к санкциям

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей

В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
Экономика

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Обновлено вчера в 17:01
Музыка

Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Технологии

Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Политика

Глава МИД Украины пригрозил России «волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что его страна готовит несколько волн давления на Россию на международных площадках.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Глава Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:57
Энергетика

Угольщики снижают добычу планов

КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона»

Обновлено в 00:35
Гаджеты

Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске

По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Обновлено в 00:59
Общество

Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Религия

У православных начался Петров пост

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла – 11 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Грузинский полковник с натовским шевроном наградил медалью американского генерала

Медаль «Генерал Квинитадзе» американскому генералу вручил командующий грузинским контингентом Грузии в Афганистане полковник Закария Каландадзе со словами благодарности за военное сотрудничество между Грузией и США.
Обновлено в 02:15
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк

Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Общество

Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

Обновлено в 01:47
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Лунев Андрей
Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского клуба «Зенит» и национальной сборной России.
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