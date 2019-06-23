Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам ЛуневаСпорт-Экспресс 14:00
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом. Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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