Футбол
Дзюба признан лучшим игроком апреля в РПЛSports.ru 15:59
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в РПЛ. Российский форвард набрал 43% голосов. Дзюба обошел нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, занявшего второе место (28,78%).
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Обновлено в 17:04
Здоровье
Роспотребнадзор на майские праздники открыл горячую линию по клещам
Роспотребнадзор до 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передаваемых через укусы клещей.
Обновлено в 05:00
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подвергла критике поведение Меган Маркл
Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.
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В российский прокат выходит комедия «Спасибо деду за победу»
Сегодня, 1 мая 2019 года, в российский кинопрокат выходит новая отечественная комедия "Спасибо деду за победу".
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В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Происшествия
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
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Американские самолеты провели разведку у границ России
У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
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На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна
В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено в 16:55
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
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Елена Малышева планирует похудеть за майские праздники
Известная российская телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам, что за майские праздники намерена похудеть.
Обновлено в 16:00
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Политика
Милонов потребовал проверить депутата Резника на наркотики
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости срочной проверки на наркотики парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27