Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКАМатч ТВ 11:52

«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи.

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА

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