Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКАМатч ТВ 11:52
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
|30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
|32′
|32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
|38′
|43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
|50′
|60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|61′
Эмильяно Ариэль Ригони
|62′
Олег Шатов
Роберт Мак
|68′
|70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
|73′
|75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
|83′
Эльмир Набиуллин
|84′
Себастьян Дриусси
|86′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Набиуллин
25
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
11
Дриусси
2 ×
22
Дзюба
24
Ригони
35
Акинфеев
2
Фернандес
17
Сигурдссон
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи.
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«Зенит» победил ЦСКА – 3:1. Дриусси сделал дубль, у Дзюбы три голевые передачи
Sports.ruвчера в 05:35
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