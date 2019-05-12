Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКАМатч ТВ 11:52

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи.
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА

Sportbox.RU11:52

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА

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