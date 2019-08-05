Сегодня, 7 августа, пресс-служба «Зенита» опубликовала результаты голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста в июле. Отмечается, что им стал форвард сборной России Артем Дзюба.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Шоу-бизнес Светлана Лобода опубликовала свадебное фото Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Общество Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания питание технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Здоровье Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.

Кино Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.

Происшествия На всей территории Ачинского района снят режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.

Хоккей «Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open «Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» и выиграл домашний предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Политика Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.

Политика Помпео: США не изменили свой подход к КНДР Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.