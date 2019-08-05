Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в июлеProstoProSport 08:53
Сегодня, 7 августа, пресс-служба «Зенита» опубликовала результаты голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста в июле. Отмечается, что им стал форвард сборной России Артем Дзюба.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Происшествия
Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии
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Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания питание технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.
Обновлено в 05:05
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Борис Корчевников попал в дорожную аварию
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Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов
Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.
Обновлено в 04:28
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Хоккей
«Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open
«Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» и выиграл домашний предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:1.
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Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
Обновлено в 12:17
Политика
Помпео: США не изменили свой подход к КНДР
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 15:20
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову
Обновлено в 10:21
Космос
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43