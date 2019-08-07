Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в июлеProstoProSport 08:53
Сегодня, 7 августа, пресс-служба «Зенита» опубликовала результаты голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста в июле. Отмечается, что им стал форвард сборной России Артем Дзюба.
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Сергей Мигицко вручил Артему Дзюбе награду «G-Drive. Лучший игрок сезона»
Петербургский дневник05 августа в 08:29
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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