Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в июлеProstoProSport 08:53

Сегодня, 7 августа, пресс-служба «Зенита» опубликовала результаты голосования среди болельщиков по выбору лучшего футболиста в июле. Отмечается, что им стал форвард сборной России Артем Дзюба.
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