Футбол
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в апрелеМатч ТВ вчера в 15:33
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле. Петербургский форвард получил поддержку 42,69% проголосовавших пользователей. В апреле 30-летний российский форвард провел в РПЛ пять встреч и забил три гола.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество
Первомайское шествие проходит в Москве
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Трамп назвал слухами слова Помпео о попытке побега Мадуро
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:50
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана
Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает о вспышке геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Хоккей
Кубок Стэнли. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»
"Даллас" победил 4:2 в домашней встрече. Счет в серии стал равным 2:2. "Сент-Луис" первым добился успеха.
Обновлено в 00:20
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено 30 апреля в 21:50
Авто
Обновлённый Chery Tiggo 8 поступил в продажу
Флагманский кроссовер китайского концерна Chery поступил в салоны дилеров марки – пока только в Поднебесной.
Обновлено 29 апреля в 07:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Хоккей
Свечников может вернуться в состав «Каролины»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может сыграть в третьем матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает североамериканский журналист Том Гулитти со ссылкой на главного тренера клуба Роба Бриндамора.
Обновлено 30 апреля в 13:45
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54