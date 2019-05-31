Футбол
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистовMetaratings 11:19
По результатам опроса среди футболистов клубов РПЛ нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона. 11 футболистов из каждого клуба назвали «Спорт-Экспрессу» тройку лучших игроков.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Игры
Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 2019
На главной выставке года в области игровой индустрии E3 2019 компания Microsoft намерена представить 14 новых игр от внутренних студий, что станет новым рекордом корпорации.
Обновлено в 10:51
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Общество
С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг
Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 04:30
Общество
Выступление Путина в Кремле запомнится россиянам новым мемом
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группе по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 12:00
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова отрицает слухи о тяжелой болезни режиссера
В СМИ ранее сегодня появились данные о том, что у Тимура Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание.
Обновлено в 06:06
Футбол
Полузащитник ЦСКА Сигурдссон может перейти в «Наполи»
Обновлено в 06:10
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Политика
В Мадриде арестовали предполагаемого члена ИГ
В доме задержанного в Мадриде провели обыск, сам он арестован.
Обновлено в 10:02
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала главного охранника своего дома
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей давно живет в загородном доме с внушительным участком.
Обновлено в 09:02
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
Обновлено вчера в 04:13
Общество
Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер
Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
В мире рухнет система контроля ядерного оружия
Трамп намерен устроить серьезную гонку вооружения с Россией и Китаем, поэтому в ближайшее время может рухнуть вся система договоров, сокращающих рост количества ядерных боеголовок.
Обновлено в 11:00
Политика
Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.
Обновлено в 03:39
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Общество
Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны
Согласно указу, размещенному на официальном портале правовой информации, международному аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.
Обновлено в 05:37