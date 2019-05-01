Футбол
Дзюба признан лучшим игроком Премьер-лиги в апрелеSport24.ru 15:10
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в российской Премьер-лиге. Голосование во Вконтакте по выбору лучшего футболиста месяца РПЛ ежемесячно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За Дзюбу проголосовали 11806 (42,69%) пользователей.
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Футбол
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Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу
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