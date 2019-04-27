Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛNews.ru 05:01

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает пресс-служба лиги, за нападающего проголосовало 63,77% опрошенных.

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