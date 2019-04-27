Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛNews.ru 05:01

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает пресс-служба лиги, за нападающего проголосовало 63,77% опрошенных.
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