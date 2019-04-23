Футбол

Дзюба назван лучшим игроком 24-го тура РПЛRT на русском 02:34

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Форвард санкт-петербургского «Зенита» победил в голосовании за звание лучшего игрока 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает официальный Twitter РПЛ, нападающий «Зенита» Артём Дзюба получил 62,1% голосов болельщиков в споре за звание лучшего футболиста 24-го тура.
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Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

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