Футбол
Дзюба назван лучшим игроком 24-го тура РПЛRT на русском 02:34
|19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
|25′
|35′
Эмильяно Ариэль Ригони
|45′
Игорь Смольников
|47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|61′
Маурисио Перейра
|68′
|69′
Ярослав Ракицкий
|71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
|72′
|83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
|84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
|85′
|88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|90′
Маурисио Перейра
|90′+1′
|90′+5′
Артем Дзюба
|90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|90′+7′
Сердар Азмун
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Перейра
8
Газинский
93
Сулейманов
7
Вандерсон
11
Скопинцев
16
Классон
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
16
Нобоа
2
Анюков
25
Барриос
17
Шатов
22
Дзюба
2 ×
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Форвард санкт-петербургского «Зенита» победил в голосовании за звание лучшего игрока 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает официальный Twitter РПЛ, нападающий «Зенита» Артём Дзюба получил 62,1% голосов болельщиков в споре за звание лучшего футболиста 24-го тура.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Футбол
Ван Дейк о манчестерском дерби: «МЮ» нужно оказать услугу не нам, а себе»
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о манчестерском дерби.
Обновлено в 04:13
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено в 02:02
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Украинский судья подал иск к Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Футбол
Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:55
Политика
Лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Местные СМИ отмечают, что эту же машину видели в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где, как предполагается, пройдёт встреча лидеров КНДР и России.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»
Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «главной любовью своей жизни»
Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Врачи поликлиник Москвы получат «электронного советника»
Врачи поликлиник Москвы вскоре получат для работы систему клинических подсказок - "электронный советник".
Обновлено в 04:48
Здоровье
Ивановское областное здравоохранение возглавил Артур Фокин
Артур Фокин назначен должность исполняющего обязанности члена правительства Ивановской области — директора регионального департамента здравоохранения с 23 апреля решением губернатора Станислава Воскресенского.
Обновлено в 04:48
Политика
Эксперт: Савченко попытается вернуться в политику
По мнению Карасева, Савченко сделает попытку вернуться в политику после своего освобождения.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт
Люк Уолтон обвиняется в сексуальном домогательстве
Главному тренеру «Сакраменто» Люку Уолтону предъявлен иск из-за сексуального домогательства.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Си Цзиньпин рассказал о военном будущем Китая
«ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости», – цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 03:41
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Sony оценила 98-дюймовый телевизор формата 8K в $70 000
В семейство Sony X950G 4K HDR TV войдут четыре LCD-модели — размером 55, 65, 75 и 85 дюймов.
Обновлено в 02:48
Кино
Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В доме на Гражданском проспекте обрушилась стена
По версии жителей, причина ЧП - перепланировка в одной из квартир В Санкт-Петербурге в доме на Гражданском проспекте обрушилась стена.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Новосибирской области женщина избила полицейского пакетом с рыбой
Жительница Новосибирской области избила сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, сообщает СК РФ.
Обновлено в 05:11
Общество
Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Общество
Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров
Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05