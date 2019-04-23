Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛГазета.Ru 02:40

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Форварда сине-бело-голубых выбрали пользователи "ВКонтакте" в голосовании "Матч Премьер" и "Матч ТВ".
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