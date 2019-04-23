Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛГазета.Ru 02:40

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Форварда сине-бело-голубых выбрали пользователи "ВКонтакте" в голосовании "Матч Премьер" и "Матч ТВ".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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