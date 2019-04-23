Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛSport24.ru 02:10

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». 30-летний форвард клуба из Санкт-Петербурга набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура Российской премьер-лиги

РИА Новости02:37

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Sport24.ru02:10

Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:28

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура

Советский спорт02:11

Магнуссон едва не похоронил ЦСКА, а Семак помог Дзюбе забить. Тактические итоги 24-го тура РПЛ: конкретика и видео

Матч ТВ02:29

Определился лучший игрок 24-го тура РПЛ. Он из «Зенита»

Спорт день за днем02:56

Дзюба – лучший игрок 24-го тура РПЛ

Sports.ru02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Финансы

Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды

Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Происшествия

По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

«Адмирал Григорович» пополнил группировку в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович», приступил к выполнению задач в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море.
Обновлено в 05:16
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Экономика

«Юнипро» в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 7,5%

"Прирост объема генерации в первом квартале 2019 года обусловлен увеличением выработки на Сургутской ГРЭС-2 в результате роста спроса на электроэнергию, а также работой энергоблока №7 Сургутской ГРЭС-2, находившегося в капитальном ремонте в феврале-марте 2018 года", - поясняется в сообщении компании.
Обновлено в 06:56
Происшествия

На телеканале «Россия-24» поглумились над избиением геев в Москве

Журналисты телеканала «Россия-24» поглумились над нападением на геев в Москве.
Обновлено в 08:37
Футбол

Нападающий «Интера» Икарди стал главной трансферной целью ПСЖ

Обновлено в 07:31
Происшествия

Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Технологии

В России запустили в производство устройство для общения силой мысли

Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Представлен «100-Мп» Lenovo Z6 Pro с 4 тыльными камерами

Обновлено в 07:05
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Экономика

Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%

В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Во французском Лурде спецназ проводит операцию

Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника

Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Здоровье

Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости

Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Происшествия

СК начал проверку после дебоша на рейсе Бангкок-Москва

Обновлено в 08:40
Политика

Трамп ужесточил санкции против Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс распространила заявление, в котором сообщается, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать режим исключения для ряда стран из нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Общество

В Казани назвали высоту будущей смотровой башни «Тюбетей Тауэр»

23 апреля на заседании Инвестиционного совета РТ была названа высота первой смотровой башни.
Обновлено в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное