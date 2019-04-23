Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛSport24.ru 02:10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». 30-летний форвард клуба из Санкт-Петербурга набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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