Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 28-го тура РПЛRT на русском 02:32

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 12 мая
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети «ВКонтакте».
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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