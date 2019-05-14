Дзюба признан лучшим футболистом 28-го тура РПЛRT на русском 02:32

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети «ВКонтакте».

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Хоккей Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.

Футбол «Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

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Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

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