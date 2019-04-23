Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура РПЛЕвро-футбол.ру 02:47

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Центрфорвард "Зенита" Артём Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России. За 30-летнего футболиста свои голоса отдали 62,1% респондентов, рапортует пресс-служба РПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Sport24.ru02:10

Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура Российской премьер-лиги

РИА Новости02:37

Магнуссон едва не похоронил ЦСКА, а Семак помог Дзюбе забить. Тактические итоги 24-го тура РПЛ: конкретика и видео

Матч ТВ02:29

Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:28

Лучшие – игроки ЦСКА и «Зенита». Итоги 24-го тура

Советский спорт03:57

Определился лучший игрок 24-го тура РПЛ. Он из «Зенита»

Спорт день за днем02:56

Дзюба – лучший игрок 24-го тура РПЛ

Sports.ru02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость

Обновлено в 05:29
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Обновлено в 10:24
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Здоровье

Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти

Обновлено в 05:59
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

Обновлено в 10:41
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Политика

Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа

Израиль назовет новый населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика

Мария Максакова изменила свои показания по делу об убийстве Дениса Вороненкова

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, изменила свои показания на процессе на убийству её супруга, сообщает в Facebook журналист Виталий Губин.
Обновлено в 12:45
Энергетика

Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций

В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Происшествия

В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 10:24
Музыка

В Ачинске VI Транссибирский арт-фестиваль встретили новым арт-объектом

Минувшим вечером в Ачинске завершилась российская часть программы VI международного Транссибирского арт-фестиваля.
Обновлено в 02:45
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Космос

«Кошка» на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко

Космический аппарат ESA «Rosetta» проводил съемку кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко со всех ракурсов с расстояния от 5 миллионов километров до 20 метров.
Обновлено в 11:58
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Политика

Президент Филиппин пригрозил Канаде «войной» из-за мусора

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил "объявить войну" Канаде, которая "превратила его страну в свалку", сообщает портал Rappler.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»

В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 25 апреля

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля в Уфе, выйдет в эфир "Эха Москвы" в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Космос

Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т

Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Политика

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Моторная гамма Renault Triber представлена литровым и 1,2-литровым бензиновыми моторами с отдачей в 68 и 78 л.с. соответственно.
Обновлено в 11:03
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Игры

Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим

Китайская модификация к Dota 2 под названием Dota Auto Chess стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное