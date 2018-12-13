Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года
Известия
08:10

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван «Лучшим игроком 2018 года» по версии «Спорт-Экспресса», Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги. Премия вручается третий год подряд. В 2016 году лучшим был признан Федор Смолов, а в 2017-м — Квинси Промес.
Известия08:10

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Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС

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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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