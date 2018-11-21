Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций
Российская газета
12:11

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Сборная России по футболу смазала концовку группового этапа Лиги наций, проиграв шведам 0:2 и не сумев уйти на повышение в дивизион "А". Тем не менее, в целом, болельщики позитивно оценили выступление нашей команды, а также выбрали лучшего игрока российской сборной на турнире.
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