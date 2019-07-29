Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев. «Зенит» приступает к подготовке к игре четвертого тура РПЛ.

Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе

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