Футбол

Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группеНева Спорт 07:41

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев. «Зенит» приступает к подготовке к игре четвертого тура РПЛ.
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