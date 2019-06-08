Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную РоссииСпорт день за днем вчера в 14:32

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду. В матче с Сан-Марино (9:0) он оформил покер. Перед началом встречи на счету Дзюбы было 16 мячей.

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Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

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