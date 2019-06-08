Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную РоссииСпорт день за днем вчера в 14:32

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду. В матче с Сан-Марино (9:0) он оформил покер. Перед началом встречи на счету Дзюбы было 16 мячей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба обошел в списке бомбардиров сборной России Карпина и Аршавина

Советский спортвчера в 14:55

Дзюба – четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Дзюба вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной России

Газета.Ruвчера в 17:11

Дзюба обошёл Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Чемпионатвчера в 14:04

Дзюба оказался в шаге от попадания в тройку лучших снайперов в истории сборной России

Матч ТВвчера в 14:37

Дзюба обошёл Карпина и Аршавина по числу голов за сборную

Sport.ruвчера в 13:59

Баннер «Наши парни», шлепок Оздоева и Дзюба-супергерой. Главные фото рекордной победы сборной России

Sport24.ruвчера в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Обновлено вчера в 13:28
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова избивал беременную жену

Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие

WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США

Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
Обновлено в 02:08
Политика

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено 07 июня в 03:44
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Екатеринбурге вандалы изрисовали памятник Ельцину

В Екатеринбурге 8 июня неизвестные изрисовали памятник Борису Ельцину.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Министры финансов Японии и США провели встречу

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин рассказал в своём твиттере, что провёл встречу со своим японским коллегой Таро Асо.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Труп женщины достали из Енисея у Речного вокзала Красноярска

Обновлено в 00:15
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»

Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары.
Обновлено вчера в 05:44
Единоборства

Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Григорий Попов уступил американцу Эдди Уайленду на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у неё появился пятый ребенок

У актрисы нашелся еще один сын. «Теперь у меня на одного сына больше!» — призналась на днях 41-летняя Екатерина Климова.
Обновлено в 02:00
Политика

Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
Обновлено вчера в 19:42
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Политика

Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Президент уточнил, что кроме гумпомощи, его страна будет предлагать "возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния" тем, кто в Мексике ждет ответа на запрос об убежище, чтобы легально попасть в США.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники

Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное