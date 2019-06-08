Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную РоссииСпорт день за днем 14:32

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду. В матче с Сан-Марино (9:0) он оформил покер. Перед началом встречи на счету Дзюбы было 16 мячей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной России

Газета.Ru17:11

Дзюба обошел в списке бомбардиров сборной России Карпина и Аршавина

Советский спорт14:55

Смолов забил 100-й гол, Дзюба подвинул Аршавина и Карпина: никто не хотел жалеть Сан-Марино

Sports.ru15:20

Дзюба оказался в шаге от попадания в тройку лучших снайперов в истории сборной России

Матч ТВ14:37

Дзюба обошел Аршавина и Карпина по количеству голов за сборную России

Sport24.ru13:43

Дзюба обошёл Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Чемпионат14:04

Дзюба – четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России

Спорт-Экспресс15:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено в 16:35
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено в 15:20
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе

Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
Обновлено в 15:03
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Авто

Cadillac тестирует новое поколение внедорожника Escalade

Согласно слухам, новый Escalade будет официально представлен в середине 2020 года в качестве внедорожника 2021 модельного года.
Обновлено в 05:14
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Обновлено в 15:50
Спорт

IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 15:57
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Культура

Картину Кандинского продали за €2,5 миллионов на аукционе в Мюнхене

Обновлено в 17:22
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Общество

Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы

По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
Обновлено 06 июня в 15:40
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено в 17:01
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье

Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

По данным ученых, питание фастфудом приводит к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
Обновлено в 01:55
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
Обновлено в 06:25
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное