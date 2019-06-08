Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную РоссииСпорт день за днем 14:32

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду. В матче с Сан-Марино (9:0) он оформил покер. Перед началом встречи на счету Дзюбы было 16 мячей.

Спорт день за днем

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Футбол Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Политика Парламент объявил Молдавию «захваченным государством» Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Автоспорт В «Мерседесе» обеспокоены работой нового двигателя Глава «Мерседеса» Тото Вольф признал, что отказ двигателя на машине пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла вызвал в немецкой команде серьёзную озабоченность.

Шоу-бизнес Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.

Политика Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.

Футбол Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020 Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Политика Путин ломает голову, как отменить пенсионную реформу В ряде СМИ появилась версия, согласно которой Кремль ищет варианты отменить или пенсионную реформу, не потеряв лицо.

Футбол Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Футбол Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.

Здоровье Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.

Футбол Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.

Наука Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.

Кино Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.

Спорт Колобков: ждём решения представителей IAAF по восстановлению ВФЛА Министр спорта России Павел Колобков рассказал о процессе восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.