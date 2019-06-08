Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную РоссииСпорт день за днем 14:32

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду. В матче с Сан-Марино (9:0) он оформил покер. Перед началом встречи на счету Дзюбы было 16 мячей.
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