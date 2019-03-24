Дзюба прервал свою безголевую сериюSoccer.ru 11:38

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба забил гол в матче с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

Спорт день за днем

Политика На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата Украинские СМИ обвинили президента Незалежной Петра Порошенко в преступлениях и убийстве его старшего брата Михаила.

Общество Жильцы ветхих домов в Петропавловском смогут переехать в Аниву и Ново-Троицкое По желанию петропавловцев, проживающих в ветхих и аварийных домах, в селе могут построить новое жильё.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Политика Патрушев заявил об отсутствии препятствий для трансформации ДРСМД Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких препятствий для расширения Договора о ракетах средней и меньшей дальности в многосторонний формат не существует.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Общество ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.

Шоу-бизнес Лена Миро нашла объяснение, почему Марию Кожевникову не берут замуж Сожитель актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковы предприниматель Евгений Васильев не торопится со свадьбой, потому что не хочет делить с ней имущество при разводе.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.

Политика Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.

Общество В СК заявили, что сбор средств на скульптуру архангела Михаила идет на добровольной основе Сбор средств на возведение скульптуры архангела Михаила возле главного здания Следственного комитета в Техническом переулке Москве происходит на добровольной основе по инициативе организации ветеранов следствия.

Происшествия «Зимняя вишня» набрала 800 томов В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

Происшествия Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.

Политика В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.

Шоу-бизнес Депутат Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о давнем конфликте с телеведущей Ксенией Собчак.

Общество «Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов Госкорпорация «Роскосмос» утвердила положение о проведении нового набора в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Происшествия В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Политика Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.

Общество В Дубае «лучшему учителю в мире» вручили миллион долларов Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как "лучший учитель в мире", сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Футбол Определились все участники Кубка Африки-2019 Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.

Культура Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.