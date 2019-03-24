Дзюба прервал свою безголевую сериюSoccer.ru 11:38

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба забил гол в матче с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

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