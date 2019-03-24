Футбол

Дзюба прервал свою безголевую сериюSoccer.ru 11:38

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба забил гол в матче с Казахстаном в квалификации Евро-2020.
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