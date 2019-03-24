Футбол
Дзюба прервал 15-матчевую безголевую сериюЕвро-футбол.ру 11:31
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
|19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|30′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Бактиер Зайнутдинов
|90′+3′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. В последний раз 30-летний форвард забивал 25-го октября в матче группового этапа Лиги Европы против "Бордо" (2:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дюков оказался прав - Дзюба прервал «сухую» серию! Сколько не забивал форвард «Зенита»?
Спорт день за днем11:22
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Музыка
The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Спорт
Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018
Тренер Этери Тутберидзе опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала, как перед началом Олимпиады-2018 у ее матери нашли рак мозга.
Обновлено в 16:54
Экономика
Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки
Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.
Обновлено в 17:52
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Спорт
Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Обновлено в 13:33
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Удешевленный Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок
Через время после официальной презентации удешевленного варианта флагманского Xiaomi Mi 9, появились предположения, что модель выйдет за пределы Китая.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Политика
Noonpost (Египет): как Россия преодолела западные санкции и превратила их в свою победу (NoonPost)
Русский медведь вовсе не нуждается в доказательствах Джуди Твиг, профессора политологии в Университете Вирджинии, которая несколько дней назад подтвердила победу Москвы над санкциями со стороны Америки и некоторых ее западных союзников.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.
Обновлено в 17:20
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Политика
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Футбол
Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов
В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Кедми забраковал попытку США приблизиться к гиперзвуковой скорости ракет России
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Источник назвал цель прилета российских самолетов в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома
Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено в 13:56
Футбол
Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020
Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:55