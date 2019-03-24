Футбол

Дзюба прервал 15-матчевую безголевую сериюЧемпионат 11:35

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
29′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба впервые забил за последние 16 матчей. Дзюба отметился голом в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (счёт 4:0, идёт второй тайм).
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Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию

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