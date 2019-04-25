Футбол

Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»NewInform 08:57

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовал фотомонтаж, на котором он предстал в образе супергероя из популярной франшизы «Мстители». Как отмечается, футболист сравнил себя с Богом грома – Тором.
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