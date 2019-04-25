Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»NewInform 08:57
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовал фотомонтаж, на котором он предстал в образе супергероя из популярной франшизы «Мстители». Как отмечается, футболист сравнил себя с Богом грома – Тором.
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Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
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Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
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Польша приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
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Российский лидер Владимир Путин поручил МИД рассмотреть формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю открытия Соборной мечети в Крыму.
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«Арсенал» забивает второй гол «Спартаку»
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Экономика
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США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
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Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
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В Сети опубликовали детали о новом китайском пикапе Changan Kaicene F70.
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Медведев поручил премировать врачей за выявление рака
В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.
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