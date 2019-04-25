Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»Известия 09:18
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотоколлаж, на котором предстал в образе Тора из супергеройских фильмов «Мстители» от Marvel.
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Происшествия
МТС вызвали в суд по СМС
Документ направлен в суд по почте 25 апреля.
Обновлено в 15:45
Музыка
Зульфия Ханбабаева призывает быть на стороне любви
Народная артистка Зульфия Ханбабаева после долгой паузы в творчестве представила свой новый клип на песню Sevən Tərəfdə Mən "Я на стороне любви", который сразу набрал высокие просмотры.
Обновлено в 14:53
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Футбол
Главный тренер «Челси» крупно оштрафован за поведение на матче АПЛ
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри оштрафован на £8 тыс. по итогам матча 35-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли" (2:2).
Обновлено в 16:20
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Происшествия
Мамаев раскрыл причину конфликта с водителем Соловчуком
Обновлено в 08:42
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Прокурор предложит срок заключения для Кокорина и Мамаева 6 мая
Как сообщает ТАСС, планируется начать прения сторон, и гособвинение огласит наказание, которое считает справедливым для футболистов.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве
В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
Обновлено в 10:10
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
Обновлено в 08:47
Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда
Обновлено в 15:17
Политика
Посольство России: Лондон продолжает демонстрировать неуважение к выбору жителей Крыма
Правительство Великобритании продолжает демонстрировать неуважение к демократическому выбору жителей Крыма, воссоединившегося с Россией в 2014 году после проведения референдума.
Обновлено в 15:43
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Общество
Люди во всем мире стали печальнее и злее
Общий уровень негативных эмоций в мире остался на уровне прошлого года и составил 30%.
Обновлено в 14:56
Интернет
Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей
Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Авто
Volkswagen Golf 8 имеет проблемы с программным обеспечением
Обновлено в 07:42
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53