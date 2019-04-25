Футбол

Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»Известия 09:18

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотоколлаж, на котором предстал в образе Тора из супергеройских фильмов «Мстители» от Marvel.
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Дзюба — Тор, Смолов — Звездный Лорд, Гулиев — Халк. Мстители в российском футболе

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Дзюба предстал в образе Тора. ФОТО

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«Вот настоящий Тор». Дзюба показал себя в образе бога грома из «Мстителей»

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В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

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В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Мстители
The Avengers, 2012 (12+)
Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации Щ.И.Т., собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный глаз и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком.
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