Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»Известия 09:18

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотоколлаж, на котором предстал в образе Тора из супергеройских фильмов «Мстители» от Marvel.

Дзюба предстал в образе супергероя Тора из «Мстителей»

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