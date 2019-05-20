Футбол

Дзюба пожелал удачи Тимофею КалачевуСпорт-Экспресс 06:52

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба пожелал удачи полузащитнику Тимофею Калачеву. 38-летний белорус провел последний матч в составе "Ростова", сыграв в 29-м туре с "Зенитом" (1:0).
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