Футбол
Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровняТАСС вчера в 09:27
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
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