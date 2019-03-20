Футбол
Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровняТАСС 09:27
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
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Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
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Обновлено в 13:57
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Здоровье госпитализированной порноактрисы Елены Берковой резко ухудшилось.
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«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
Обновлено в 16:20
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Футбол
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
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Наука
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Шоу-бизнес
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Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
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Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Авто
Реальная мощность седана LADA Vesta Sport оказалась ниже заявленной
В ходе замеров на дино-стенде выяснилось, что реальная стоковая мощность 1,8-литрового мотора LADA Vesta Sport – 142 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 178 Нм, что немного меньше заявленных «АвтоВАЗом» показателей.
Обновлено в 02:50
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Любительницу слишком темного загара обвинили в расизме
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Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:30
Политика
Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» Орбана
Членство партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" в ведущей в ЕС "Европейской народной партии" пока лишь приостановлено, возможное решение об исключении будет рассматриваться по итогам работы оценочного комитета, сообщил в среду глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»
«Зенит» проиграл в нем «Скре» со счетом 11:15 и выбыл из борьбы.
Обновлено в 15:23
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
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Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать
В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
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Хоккей
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Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:38
Интернет
Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер
Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено в 07:46