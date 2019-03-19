Кокорин отмечает день рождения в СИЗОНева Спорт 02:02

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Российскому футболисту Александру Кокорину сегодня, 19 марта, исполнилось 28 лет. Свой день рождения он проведет в СИЗО «Бутырка», поскольку находится под следствием по делу о двух драках в центре Москвы.

Кокорин отмечает день рождения в СИЗО

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