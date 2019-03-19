Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рожденияМатч ТВ 05:54
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru вчера в 23:02
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Политика
Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
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Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
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Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
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Кино
ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
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Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
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Космос
Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент
Обновлено в 08:00
Авто
Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
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Единоборства
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Обновлено в 09:14
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NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка
По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
Обновлено в 09:19
Политика
Киргизия и Якутия договорились о сотрудничестве в работе с мигрантами
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве при проведении совместных мероприятий как в Республике Саха (Якутия), так и в Киргизии, а также об обмене информацией при работе с мигрантами.
Обновлено в 03:29
Спорт
Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону
Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Общество
Уральский правозащитник направил заявление в СК на скандалиста Булатова
Как стало известно во вторник, 19 марта, уральский правозащитник, эксперт «Межрегионального центра прав человека» Никита Томилов направил заявление в Следственный комитет на активиста Тимура Булатова (Исаева).
Обновлено в 09:10
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Авто
АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta
Ижевский завод ПАО «АвтоВАЗ» запланировал в 2019 году увеличить производство автомобилей Lada Vesta, 18 марта сообщает портал Drom.ru.
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В НАТО призвали вернуть Крым Украине
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Экономика
Греф: компании из расследования об офшорах «Тройки Диалог» не имеют отношения к Сбербанку
Компании из расследования OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) не имеют отношения к Сбербанку и не входили в периметр сделки по покупке «Тройки Диалог».
Обновлено в 08:22
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Здоровье
В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии
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Обновлено в 08:48