Футбол
Дзюба поздравил Кокорина фразой «С днём рождения, Хрю»Life.ru вчера в 09:25
Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет. Сам футболист скромно выразил надежду на праздничный торт и отметил, что не ждёт никаких подарков.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru 18 марта в 23:02
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