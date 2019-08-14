Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о командном чате клуба. В интервью YouTube-каналу «Рашен Football» он сообщил, что в общем чате «Зенита» «постоянно грязюка».

Дзюба поведал о постоянной грязюке в чате «Зенита»

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