Футбол
Дзюба поведал о постоянной грязюке в чате «Зенита»Мойка78 вчера в 22:36
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о командном чате клуба. В интервью YouTube-каналу «Рашен Football» он сообщил, что в общем чате «Зенита» «постоянно грязюка».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию
Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Истребитель НАТО приближался к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Спасатели готовятся к запуску «Союза МС-14» с роботом Федором на борту
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к подготовке обеспечения запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого будет находиться робот "Федор", сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:40
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием Пласидо Доминго
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено вчера в 09:14
Интернет
Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Улетевший на пляже зонт проткнул ребенка в США
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Тбилиси занизил ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
Оценка со стороны властей Грузии о финансовых потерях туристической отрасли из-за падения турпотока из России занижена более чем в десять раз.
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Происшествия
Задержанный за одиночный пикет активист госпитализирован из ОВД
Сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Батуро, вышедшего на одиночный пикет с требованием наказать ударившего девушку в живот полицейского.
Обновлено вчера в 16:22
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул пенсионерку вместо оказания помощи и уехал
В Ростове фельдшер скорой вместо оказания помощи пнул ногой пенсионерку, лежавшую на тротуаре, и уехал.
Обновлено в 00:21
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии
В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В Екатеринбурге дважды сбили женщину на улице Бебеля
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Технологии
ООН отметила усилия Эфиопии по борьбе с изменением климата
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отметила, что программа развития Эфиопии, в которой приоритетное внимание уделяется именно экологически устойчивому развитию сельского хозяйства, во многом способствует снижению рисков ухудшения продовольственной безопасности и распространения бедности.
Обновлено в 01:10