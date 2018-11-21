Футбол

Дзюба: Сборная России уступила шведам по делу
Национальная служба новостей
01:58

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Подопечные Станислава Черчесова по делу уступили шведам в матче Лиги наций. Игра, прошедшая накануне в Стокгольме, завершилась со счётом 0:2. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказал нападающий сборной России Артём Дзюба.
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