Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную РоссииСпорт-Экспресс вчера в 12:18

Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

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