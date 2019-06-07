Футбол

Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную РоссииСпорт-Экспресс 12:18

Россия — Сан-Марино
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с Сан-Марино

Матч ТВ13:20

Дзюба пригласил жителей Саранска на матч Россия — Сан-Марино

Чемпионат12:53

Дзюба: российские футболисты хотели бы порадовать своей игрой болельщиков в Саранске

ТАСС06:32

Артем Дзюба: Не ставлю цель забить Сан-Марино, но предпосылки такие есть

Советский спорт08:55

Дзюба: «Сан-Марино пока не разбирали. Сегодня вечером узнаю всех игроков»

Sport24.ru06:36

Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную России

Спорт-Экспресс12:18

Дзюба: было приятно видеть своего двойника перед тренировкой

РИА Новости07:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Энергетика

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Игорь Корнелюк рассказал о своих любовных похождениях в молодости

Композитор Игорь Корнелюк рассказал, что в молодые годы пережил множество любовных историй, уже будучи женатым на своей единственной супруге Марине.
Обновлено в 10:31
Общество

Сильный ветер сорвал часть кровли Воронцовского дворца в Крыму

Обновлено в 11:21
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предъявят обвинение 8 июня

Журналисту Ивану Голунову предъявят обвинение 8 июня Задержанному журналисту-расследователю Ивану Голунову предъявят обвинения завтра, 8 июня, написал в телеграм-канале правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 12:39
Экономика

Ростех разработает беспилотники для «Роснефти»

Например, беспилотники Zala Aero Group ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики.
Обновлено в 13:14
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Происшествия

По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных

Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Авто

BMW отзывает в России кроссоверы X7

Компания BMW отзывает в России 315 кроссоверов X7, которые были реализованы в период с апреля по май этого года.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Чемезов назвал примерные сроки начала поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 12:44
Политика

Тереза Мэй ушла с поста лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:14
Авто

Названы самые защищенные автомобили от угона в России

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Авто

Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»

Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».
Обновлено в 09:23
Происшествия

В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных

В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Политика

Суд Украины арестовал российские «Русланы»

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Автоспорт

В первой тренировке Гран-при Канады чуть не задавили сурка

Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Политика

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное