Футбол
Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную РоссииСпорт-Экспресс 12:18
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
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