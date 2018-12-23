Российский футболист Артем Дзюба попал в список лучших футболистов этого года по версии итальянского издания Marca. Сегодня была опубликована последняя десятка рейтинга, сообщает ТАСС. Нападающий сборной России и ФК "Зенит" попал на 97 строчку.

Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

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