Дзюба попал в символическую сборную Лиги ЕвропыNews.ru вчера в 10:02

Статистический портал InStat Football опубликовал символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2018/19, в которую попал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. В сборную попали сразу четыре игрока лондонского «Арсенала», который вышел в финал турнира.

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Происшествия Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.

Происшествия ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.

Политика Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.

Происшествия Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца «По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Политика Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании Конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.

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Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Политика Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

Общество Ассанжа перевели в тюремную больницу Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Космос Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.

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Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Наука Британские врачи предупредили о вреде вейпов Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.

Шоу-бизнес София Никитчук снялась в эротическом клипе Анны Седоковой Кроме Никитчук в видео снялись генеральный директор РМГ Сергей Балдин, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и блогер Лилия Абрамова.

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Политика Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку, сообщил в четверг замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.

Общество Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.