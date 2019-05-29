Футбол

Дзюба попал в символическую сборную Лиги ЕвропыNews.ru вчера в 10:02

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Статистический портал InStat Football опубликовал символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2018/19, в которую попал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. В сборную попали сразу четыре игрока лондонского «Арсенала», который вышел в финал турнира.
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