Футбол

Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги ЕвропыСоветский спорт 10:06

Челси — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
27
Кристенсен
  
30
Луиз
  
33
Палмьери
  
7
Канте
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
11
Педро
  
18
Жиру
  
10
Азар
  
1
Чех
  
5
Папастатопулос
  
6
Косьельни
  
18
Монреаль
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
11
Торрейра
  
10
Озил
  
34
Джака
  
31
Колашинац
  
14
Обамеянг
  
9
Ляказетт
  
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Форвард Зенита Артем Дзюба вошел в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии компании InStat. 30-летний нападающий провел в турнире девять матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
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