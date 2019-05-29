Футбол

Дзюба попал в символическую сборную Лиги ЕвропыPravda.Ru 09:59

Челси — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
27
Кристенсен
  
30
Луиз
  
3
Алонсо
  
8
Баркли
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
11
Педро
  
18
Жиру
  
10
Азар
  
1
Чех
  
5
Папастатопулос
  
6
Косьельни
  
18
Монреаль
  
15
Мэйтленд-Найлс
  
11
Торрейра
  
10
Озил
  
34
Джака
  
31
Колашинац
  
14
Обамеянг
  
9
Ляказетт
  
Арсенал
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Компания InStat Football, которая занимается футбольной статистикой, опубликовала символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19. В состав команды попал центрфорвард "Зенита" Артем Дзюба. Нападающий провел 9 матчей в этом турнире, в которых забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.
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«Приятная компания». Дзюба - о попадании в сборную ЛЕ-2018/19 по версии InStat Football

Спорт-Экспресс12:33

Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы

Советский спорт10:06

Дзюба о попадании в сборную ЛЕ по версии InStat: «Приятная компания»

Sports.ru12:55

Дзюба попал в символическую сборную сезона в Лиге Европы от InStat Football

Чемпионат09:29

«Приятная компания!». Дзюба прокомментировал свое попадание в символическую сборную ЛЕ по версии InStat

Матч ТВ13:02

Дзюба оказался в одной сборной со звездами «Челси» и «Арсенала»

Sport24.ru09:01

Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы

Газета.Ru09:46
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
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