Футбол

Дзюба попал в символическую сборную Лиги ЕвропыPravda.Ru 09:59

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Компания InStat Football, которая занимается футбольной статистикой, опубликовала символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19. В состав команды попал центрфорвард "Зенита" Артем Дзюба. Нападающий провел 9 матчей в этом турнире, в которых забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.
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