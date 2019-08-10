Футбол

Дзюба попал в пятерку лучших бомбардиров чемпионата РоссииМИР 24 вчера в 13:52

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Футболист Артем Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России. Нападающий петербургского ФК «Зенит» стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского «Динамо», сообщают «Вести».
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