Футбол
Дзюба попал в пятерку лучших бомбардиров чемпионата РоссииМИР 24 вчера в 13:52
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Футболист Артем Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России. Нападающий петербургского ФК «Зенит» стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского «Динамо», сообщают «Вести».
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Дзюба вышел на пятое место по голам в чемпионатах России за всю историю, обойдя Павлюченко
Sport24.ruвчера в 12:35
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
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