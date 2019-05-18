Футбол
Дзюба показал, как добирался до чемпионского титулаЧемпионат 17:29
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своем «инстаграме» подборку голов, начиная от тульского «Арсенала», продолжая сборной России на чемпионате мира, и заканчивая чемпионским сезоном в петербургском клубе.
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Общество
В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Музыка
Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung)
В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.
Обновлено в 17:36
Культура
Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США
Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.
Обновлено в 15:19
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией
Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Политика
Коломойский рассказал, почему не пойдёт на инаугурацию Зеленского
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не пригласил опального бизнесмена Игоря Коломойского на церемонию инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено в 19:41
Политика
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку
Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:15
Кино
Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять
Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва
Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии
«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего военного сотрудничества, в том числе предстоящих консультаций в формате «2 + 2» с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Японии», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Обновлено в 11:36
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Кино
Николос Кейдж сыграет в триллере о полицейском «10 Double Zero»
Голливудский актер Николос Кейдж готовится к съемкам в новом триллере о полицейском «10 Double Zero».
Обновлено в 15:16