Футбол

Дзюба показал, как добирался до чемпионского титулаЧемпионат 17:29

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своем «инстаграме» подборку голов, начиная от тульского «Арсенала», продолжая сборной России на чемпионате мира, и заканчивая чемпионским сезоном в петербургском клубе.
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«Путь воина». Дзюба поделился лучшими моментами своей карьеры

Sportbox.RU16:48

Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

Чемпионат17:29

«Путь воина». Дзюба поделился лучшими моментами своей карьеры

Матч ТВ16:48

«Путь воина». Дзюба показал, как он добился успеха в этом сезоне

Спорт-Экспресс18:01

«Путь Воина». Дзюба опубликовал нарезку голов от «Арсенала» до чемпионского сезона с «Зенитом»

Sport24.ru16:40

«Путь воина». Дзюба опубликовал ролик об аренде в «Арсенале», ЧМ-2018 и чемпионстве «Зенита»

Бомбардир.ру18:28

Дзюба вспомнил путь от «Арсенала» до чемпионского сезона в «Зените», опубликовав нарезку со своими голами

Евро-футбол.ру16:58
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Общество

В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

Обновлено в 08:56
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США

Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung)

В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.
Обновлено в 17:36
Культура

Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США

Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.
Обновлено в 15:19
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Общество

Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе

Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией

Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Футбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Политика

Коломойский рассказал, почему не пойдёт на инаугурацию Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не пригласил опального бизнесмена Игоря Коломойского на церемонию инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено в 19:41
Политика

Глава МИД Украины Климкин подал в отставку

Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:15
Кино

Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять

Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва

Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Политика

Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
Происшествия

«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций

Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего военного сотрудничества, в том числе предстоящих консультаций в формате «2 + 2» с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Японии», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Обновлено в 11:36
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Кино

Николос Кейдж сыграет в триллере о полицейском «10 Double Zero»

Голливудский актер Николос Кейдж готовится к съемкам в новом триллере о полицейском «10 Double Zero».
Обновлено в 15:16
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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